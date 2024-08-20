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08:18, 20 августа 2024Мир

В Британии призвали разрешить Украине бить западными ракетами по России

Уоллес призвал разрешить Украине наносить удары по России ракетами Storm Shadow

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России с помощью западного оружия. Об этом сообщает Daily Mail.

На фоне сообщений о том, что Вашингтон не блокировал просьбу Лондона разрешить Киеву бить по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow, Уоллес заявил, что «Украине следует разрешить» использовать это оружие.

Бывший глава британского оборонного ведомства, ушедший со своего поста в прошлом году, изначально выступал за поставки Киеву Storm Shadow, отмечает издание.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на администрацию американского президента Джо Байдена сообщила, что Великобритания не просила США разрешать Украине бить по территории России ракетами Storm Shadow. Это является опровержением информации о том, что Вашингтон игнорирует запрос Лондона по соответствующему запросу.

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      Лина Пивоварова
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