В США раскрыли позицию Британии по ударам ВСУ по России ракетами Storm Shadow

Британия не просила США разрешать ВСУ бить по России ракетами Storm Shadow

Великобритания не просила США разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на администрацию американского президента Джо Байдена.

«Представитель администрации Байдена сообщил, (...) что не было сделано официального запроса на их [британских дальнобойных ракет] запуск за пределы российской границы, что потребовало бы использования некоторых систем американского производства», — отмечает издание со ссылкой на источники.

Таким образом, Вашингтон не блокирует инициативу Лондона по ударам, так как Великобритания и вовсе не направляла подобного запроса.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники писала, что Великобритания запросила у США их позицию по поводу ударов Storm Shadow вглубь территории России, но тот был проигнорирован. Американское посольство не подтвердило информацию, заявив, что это является делом Лондона и Киева.