Бык вонзил рог в пах тореадора

В Испании бык проткнул тореадора в пах и живот

На фестивале корриды Сан-Маркос, Испания, тореадор Сантьяго Барреро Сан-Роман стал жертвой быка. Об этом сообщает El Pais.

Животное загнало 33-летнего Сан-Романа в угол и несколько раз ударило его рогами. Рог вонзился в пах, живот и грудную клетку тореадора.

Мужчину доставили в медпункт, однако его раны оказались настолько серьезными, что потребовалась госпитализация. В больнице Сан-Романа также не удалось спасти.

Тореадор и его жена Ванеса владели фермой Toros de San Román. Сан-Роман также был известен как внук заводчика быков Антонио Сан-Романа.

Ранее сообщалось, что на корриде в Севилье, Испания, известный тореадор Моранте де ла Пуэбла покинул арену с раной в районе заднего прохода. Бык вонзил рог в мужчину на 10 сантиметров.

