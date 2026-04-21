Бык вонзил рог между ягодиц известного тореадора

В Испании бык вонзил рог в известного тореадора на 10 сантиметров

На корриде в Севилье, Испания, известный тореадор Моранте де ла Пуэбла покинул арену с раной в районе заднего прохода. Об этом сообщает El Pais.

Коррида началась с эффектной победы над первым быком, которому де ла Пуэбла отрезал ухо. Со следующим животным ему повезло меньше. 512-килограммовый бык сбил мужчину с ног, стал его топтать, а затем вонзил в него рог.

Раненого отнесли в лазарет. Врачи определили, что рог вошел между ягодиц тореадора на глубину 10 сантиметров, повредил мышцы сфинктера и пробил прямую кишку.

Пострадавшему потребовалась экстренная операция. Хирурги очистили рану, восстановили пораженные ткани и установили дренаж для предотвращения инфекции. Состояние тореадора оценивается как серьезное.

Моранте де ла Пуэбла (настоящее имя Хосе Антонио Моранте Камачо) — знаменитый испанский матадор, один из самых ярких и харизматичных тореро современности. За свою карьеру он удостоился множества наград и стал первым с 1971 года пешим тореадором, отрезавшим хвост быку на севильской арене Маэстранса в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в Испании опытный матадор Рикардо Ортиз стал жертвой быка, которого готовил к грядущей корриде. Он забодал мужчину и, по неподтвержденным данным, пронзил его в районе сердца.

