14:21, 7 апреля 2026

Бык забодал опытного матадора

В Испании бык пронзил матадора в районе сердца и убил его
Юлия Юткина
Фото: ABB Photo / Shutterstock / Fotodom

В Испании опытный матадор Рикардо Ортиз стал жертвой быка, которого готовил к грядущей корриде. Об этом сообщает El Pais.

В силу возраста 52-летний Ортис уже не выступал как тореадор. Он работал в загонах арены, ухаживая за скотом.

Бык, которого он осматривал, напал на него. Он забодал мужчину и, по неподтвержденным данным, пронзил его в районе сердца. Ортиса не удалось спасти.

Мужчина происходил из династии тореадоров и входил в тройку лучших матадоров города Малага.

Ранее сообщалось, что в Испании бык насмерть забодал пожилого мужчину в первую ночь фестиваля «Карнавал быка». Животное пронзило рогами его сердце и легкое.

