Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:27, 16 февраля 2026Из жизни

Бык пронзил рогом сердце мужчины во время карнавала

В Испании бык забодал пожилого мужчину во время корриды
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: alberto clemares exposito / Shutterstock / Fotodom

В Испании бык насмерть забодал пожилого мужчину в первую ночь фестиваля «Карнавал быка». Об этом сообщает La Gaceta.

Жертвой животного стал 71-летний Эустакио Мартина. Бык напал на него во время корриды и пронзил рогами его сердце и легкое.

Мужчину в агонии доставили в больницу. Рана оказалась настолько серьезной, что его не смогли спасти.

Материалы по теме:
«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!» История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
26 мая 2020
«Операция бикини длится круглый год» История россиянки, перебравшейся в Испанию
«Операция бикини длится круглый год»История россиянки, перебравшейся в Испанию
4 июня 2018
«Тут каждый русский сам за себя» История российской пары, переехавшей в Испанию и увидевшей ее темную сторону
«Тут каждый русский сам за себя»История российской пары, переехавшей в Испанию и увидевшей ее темную сторону
10 июня 2021

Это первое с 1986 года нападение со смертельным исходом, произошедшее на карнавале. 40 лет назад бык расправился с участником корриды Мигелем Анхелем Гарсоном.

Ранее сообщалось, что в Лиссабоне, Португалия, бык забодал 22-летнего тореадора на глазах у толпы. Юноши не стало из-за серьезных черепно-мозговых травм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности про отца перебежавшего на сторону Украины российского бойца

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Польша заинтересовалась идеей разработки ядерного оружия

    Россияне назвали самый раздражающий звук

    Бык пронзил рогом сердце мужчины во время карнавала

    Стало известно о продаже священником бойцам ВСУ гумпомощи для мирных граждан

    Турист погнался за укравшим телефон его подруги грабителем в Европе и получил удар ножом

    Молодежь нашла лучшую замену сексу

    Тренер фигуриста Малинина объяснил его провал на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok