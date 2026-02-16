Бык пронзил рогом сердце мужчины во время карнавала

В Испании бык насмерть забодал пожилого мужчину в первую ночь фестиваля «Карнавал быка». Об этом сообщает La Gaceta.
Жертвой животного стал 71-летний Эустакио Мартина. Бык напал на него во время корриды и пронзил рогами его сердце и легкое.
Мужчину в агонии доставили в больницу. Рана оказалась настолько серьезной, что его не смогли спасти.
Это первое с 1986 года нападение со смертельным исходом, произошедшее на карнавале. 40 лет назад бык расправился с участником корриды Мигелем Анхелем Гарсоном.
Ранее сообщалось, что в Лиссабоне, Португалия, бык забодал 22-летнего тореадора на глазах у толпы. Юноши не стало из-за серьезных черепно-мозговых травм.