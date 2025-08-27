Бык забодал тореадора во время его первого выступления и попал на видео

В Португалии бык убил тореадора во время его первого выступления

В Лиссабоне, Португалия, бык забодал 22-летнего тореадора на глазах у толпы. Об этом пишет New York Post.

В пятницу, 22 августа, тореадор Мануэль Мария Триндаде впервые выступал перед публикой. Его бой с 680-килограммовым быком попал на видео. По правилам, мужчина должен был усмирить животное, схватив его за рога, или утомить его. На кадрах видно, как Тринанде начал бежать на быка, а тот бросился ему навстречу. Тореадор не ожидал этого и замешкался — и животное напало на него.

Тринанде пытался замедлить быка, но тот поднял его на рога и ударил о стену арены. Другие тореадоры выбежали на помощь к пострадавшему. Они дергали быка за хвост и слепили его светом. Когда животное наконец оставило Тринанде, он лежал на земле без сознания.

Тореадор получил серьезные черепно-мозговые травмы. Спасти его не удалось. Известно, что он стал не единственной жертвой той торады — португальской корриды. Один из зрителей, 73-летний мужчина, почувствовал себя плохо во время выступления Тринанде. Позже его не стало от аневризмы аорты. Предполагается, что к этому привело то эмоциональное потрясение, которое мужчина испытал на тораде.

Торада отличается от испанской корриды тем, что бык остается в живых. Обычно их рога заворачивают в кожу, чтобы предотвратить травмы тореадоров. Была ли эта защита на быке, выступавшем с Тринанде, — неизвестно.

Ранее сообщалось, что в США бык затоптал 17-летнего чемпиона по родео среди юниоров из штата Флорида. После этого у пострадавшего случился коллапс обоих легких и серия микроинсультов.

