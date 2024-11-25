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00:32, 25 ноября 2024Из жизни

Бык затоптал 17-летнего чемпиона по родео

В США 17-летнего чемпиона по родео парализовало после нападения быка
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Tom Mihalek / Reuters

В США бык затоптал 17-летнего чемпиона по родео среди юниоров из штата Флорида. Об этом пишет People.

Уокер Смит оказался в больнице после происшествия во время тренировки по родео в городе Таллахасси. Бык сбросил юношу, напал на него и ударил копытами в грудь. После этого у пострадавшего случился коллапс обоих легких и серию мкроинсультов.

21 ноября Смиту сделали операцию. В данный момент он находится под наблюдением невролога в больнице. Школьник парализован и подключен к аппарату ИВЛ.

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Родители юноши говорит, что у них есть «много вопросов» по поводу происшествия, на которые они пока не получили ответов. «Во время первого звонка нам сказали, что бык пнул его в грудь, и его передали для осмотра бригаде скорой помощи. Через некоторое время нам снова позвонили и рассказали о срочной госпитализации», — рассказал мужчина.

Смит начал заниматься родео в 12 лет, а прославился в 2022 году, когда выиграл чемпионат штата.

Ранее сообщалось, что в Колумбии бык забодал знаменитого смельчака по прозвищу Тень во время фестиваля корриды. Мужчина пытался сделать сальто через животное и получил удар рогами в голову.

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