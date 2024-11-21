Бык забодал знаменитого смельчака на глазах у сотен зрителей

В Колумбии бык убил знаменитого смельчака Кабальеро во время фестиваля корриды

В Колумбии бык забодал знаменитого смельчака по прозвищу Тень во время фестиваля корриды, на котором присутствовали сотни человек. Об этом сообщает Daily Mirror.

12 ноября Джон Марио Пуэлло Кабальеро, известный под прозвищем Тень, участвовал в традиционном фестивале, часть программы которого включала игры с разъяренными быками. Мужчина пытался сделать сальто через несшееся на него животное на глазах у ликующей толпы.

На кадрах, снятых одним из зрителей, видно, что Кабальеро прыгнул перед быком, однако не очень высоко. Животное ударило мужчину рогами в голову и отбросило в сторону. Как рассказали очевидцы, смельчака попытались сразу же унести с арены, но бык атаковал снова.

В итоге Кабальеро получил тяжелые травмы, и врачи не смогли спасти его.

В Колумбии в 2024 году случилось уже несколько подобных инцидентов. Зоозащитники и общественные активисты призывают власти обратить внимание на фестивали корриды, так как в них страдают люди и животные. Кроме того, подобные шоу смотрят дети, которым, по мнению активистов, из-за этого грозят психологические травмы.

Ранее сообщалось, что во время корриды в Испании матадор получил серьезные ранения. Бык поднял его на рога.