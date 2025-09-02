Мир
09:20, 2 сентября 2025Мир

Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за чашкой чая

Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за чаем в резиденции «Чжуннаньхай»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили переговоры за чашкой чая в личной резиденции китайского лидера «Чжуннаньхай». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков и глава министерства обороны Андрей Белоусов.

Как сообщает РИА Новости, главы государств прогулялись по территории резиденции, продолжая общение.

Ранее стало известно, что Путин и Си Цзиньпин подписали 20 документов о двустороннем сотрудничестве по итогам переговоров в Пекине. Лидеры также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

