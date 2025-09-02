Путин и Си Цзиньпин подписали 20 документов о сотрудничестве

CCTV: Путин и Си Цзиньпин подписали в Пекине 20 документов о сотрудничестве

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали 20 документов о двустороннем сотрудничестве по итогам переговоров в Пекине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Стороны подписали более 20 двусторонних документов о сотрудничестве в области энергетики, аэрокосмической отрасли, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, инспекционного и карантинного надзора, здравоохранения, научных исследований, образования и СМИ», — говорится в опубликованном по итогам встречи заявлении.

Главы двух государств также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президент России заявил, что во время председательства Си Цзиньпина отношения Москвы и Пекина продемонстрировали высокую степень стратегической важности и достигли исторического максимума.

Ранее Си Цзиньпин назвал участие лидеров России и Китая в торжественных мероприятиях по случаю победы во Второй мировой войне хорошей традицией в двусторонних отношениях.