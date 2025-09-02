Мир
Си Цзиньпин поговорил о традициях торжеств по случаю Победы

Си Цзиньпин: Участие России и Китая в параде Победы стало хорошей традицией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, что участие лидеров России и Китая в торжественных мероприятиях по случаю победы во Второй мировой войне стало хорошей традицией в двусторонних отношениях. Его слова приводит РИА Новости.

Си Цзиньпин заявил, что 9 мая и 3 сентября страны взаимно присутствуют на торжествах по случаю победы, что уже стало доброй традицией в двусторонних отношениях.

Он подчеркнул, что это также ярко демонстрирует большую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц в этой войне и постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также подтверждает твердую решимость обеих стран защищать итоги Второй мировой войны и ее историческую правду.

Ранее Си Цзиньпин отметил, что страны Шанхайской организации сотрудничества должны продвигать достоверный взгляд на историю Второй мировой войны. «ШОС должна продвигать достоверный взгляд на историю Второй Мировой войны», — призвал политик.

