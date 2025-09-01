Мир
Си Цзиньпин призвал продвигать достоверное представление о Второй мировой войне

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: FAZRY ISMAIL / Reuters

Страны Шанхайской организации сотрудничества должны продвигать достоверный взгляд на историю Второй мировой войны. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств-членов ШОС, пишет РИА Новости.

«ШОС должна продвигать достоверный взгляд на историю Второй Мировой войны», — призвал политик.

Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа — 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал свои отношения с председателем КНР. Глава РФ назвал Си Цзиньпина своим другом и подчеркнул, что его визит в Россию прошел успешно.

До этого в МИД КНР уточнили, что четырехдневный визит Путина в Пекин говорит о решимости России и Китая защищать итоги Второй мировой войны (ВМВ).

