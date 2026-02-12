Россияне отвернулись от одного вида жилья

Whitewill: Продажи элитного жилья с отделкой в Москве снизились на 29 %

По итогам 2025 года продажи элитного жилья с отделкой в Москве снизились на 29 процентов. Об этом говорится в исследовании риелторской компании Whitewill, передает ТАСС.

Доля такого жилья в продажах также сократилась до 17 процентов по количеству сделок и 19 процентов по реализованной площади, при том что в 2024 году она составляла 23 процента и по количеству, и по метражу. Несмотря на это, рост цен в формате продолжается — за год квадрат в среднем подорожал на 30 процентов, до 1,14 миллиона рублей против 875 тысяч рублей годом ранее. Это вдвое превышает средний темп роста цен на элитное жилье.

В компании также отметили, что спрос на квартиры с отделкой остается стабильно высоким. Однако такие объекты технически сложнее, требуют больших затрат со стороны застройщиков и влияют на сроки реализации. Поэтому объем предложения сильно ограничен.

Ранее сообщалось, что в Москве резко сократилось предложение жилья стоимостью до 10 миллионов рублей.