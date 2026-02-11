В Москве резко стало меньше дешевого жилья

Летенков: В Москве резко сократилось предложение жилья до 10 млн рублей

За последние четыре месяца на рынке жилья Москвы резко сократилось предложение квартир стоимостью до 10 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным агентства, в феврале 2026 года в продаже находится 3,9 тысячи лотов в рамках указанного бюджета против 8 тысяч в октябре 2025 года. Сильнее всего сокращение затронуло студии — их количество снизилось с 3,73 тысячи до 1,77 тысячи лотов. Также значительно сократилось предложение «однушек» — с 2,74 тысячи до 1 тысячи объектов. Предложение двухкомнатных квартир снизилось с 812 до 516 лотов, трехкомнатных — до 58 лотов, а многокомнатных — до 12 лотов.

Эксперт отдельно отметил динамику на первичном рынке, где количество квартир до 10 миллионов рублей в продаже сократилось с 4,14 тысяч до 1,56 тысячи объектов. На вторичном рынке снижение оказалось менее значительным — с 3,89 тысячи до 2,36 тысячи объектов.

Ранее стала известна цена самой дешевой квартиры с видом на Кремль. Такой объект обойдется в 24 миллиона рублей.