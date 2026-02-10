Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
16:59, 10 февраля 2026Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры с видом на Кремль

Купить самую дешевую квартиру с видом на Кремль удастся за 24 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Starkov Roman / Shutterstock / Fotodom

В феврале 2026 года приобрести самую дешевую квартиру в Москве с видом на Кремль удастся за 24 миллиона рублей. Цену объекта «Ленте.ру» назвал основатель агентства премиальной недвижимости «Кобаладзе» Ярослав Кобаладзе.

Речь идет о «трешке» площадью 56 квадратных метров, расположенной в высотном доме. «Формат предельно утилитарный: небольшой метраж кухни, типовой дом, этажность играет ключевую роль. Вид здесь — результат расположения и высоты, а не класса самого объекта», — объяснил риелтор.

Что касается самого дорогого лота с видом на Кремль, он выставлен на продажу почти за 2,68 миллиарда рублей — это более чем в 100 раз дороже, чем стоимость наиболее бюджетного объекта. За указанную сумму новому владельцу достанется многокомнатная квартира площадью 952 «квадрата» в центре города, находящаяся в клубном доме.

Ранее стало известно, что стоимость самой дешевой «однушки» в Петербурге в пешей доступности от метро оценили в 9,5 миллиона рублей.

