Экономика
14:59, 5 февраля 2026Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры у метро в Петербурге

Риелтор Патанин: Самая дешевая «однушка» у метро в Петербурге стоит 9,5 млн руб.
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

В январе 2026 года стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге в новостройке, расположенной в пешей доступности от метро, составила 9,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт по недвижимости Георгий Патанин.

Речь идет о лоте, расположенном во Фрунзенском районе в 15 минутах ходьбы от станции метрополитена. Его площадь составляет 27,7 квадратных метра. Он находится в строящемся доме, сдать корпус планируют не ранее чем в 2028 году. Уточняется, что «однушка» продается без чистовой отделки.

Ранее эксперты агентства недвижимости «Прайд Групп» назвали районы Петербурга с самым дешевым жильем. Возглавили список Пушкинский, Колпинский и Красногвардейский, где квартиру на первичном рынке можно приобрести менее чем за четыре миллиона рублей.

