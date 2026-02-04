Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:13, 4 февраля 2026Экономика

Названы районы Петербурга с самым дешевым жильем

«Прайд Групп»: Самые дешевые новостройки в Петербурге продаются в Пушкинском
Александра Качан (Редактор)

Фото: Dmitry Molchanov / Shutterstock / Fotodom

Новостройки с минимальной стоимостью ниже четырех миллионов рублей продаются только в нескольких районах Санкт-Петербурга. Такие локации «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Прайд Групп».

Самое дешевое первичное жилье можно найти в Пушкинском, Колпинском и Красногвардейском районах. По данным агентства, здесь минимальный бюджет находится в диапазоне 3,5-3,8 миллиона рублей. Во всех остальных районах города новостройки стоят дороже четырех миллионов.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в новостройке на рынке Петербурга. Такой объект можно купить за 3,8 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв прогремел на железной дороге в российском регионе. Поезд с топливом сошел с рельсов, огненный гриб попал на видео

    Россия скатилась в депрессию

    В России опустели салоны красоты

    Еще одна страна захотела арестовать Мадуро

    Рубио раскрыл самые сложные темы в переговорах по Украине

    Умеров дал характеристику прошедшим в Абу-Даби переговорам

    Назван неочевидный симптом проблем с печенью

    Владельца тонированной BMW отправили в изолятор в Москве

    Инфляция в России ускорилась

    Лавров оценил сочетание Зеленского с совестью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok