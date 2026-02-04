Названы районы Петербурга с самым дешевым жильем

«Прайд Групп»: Самые дешевые новостройки в Петербурге продаются в Пушкинском

Новостройки с минимальной стоимостью ниже четырех миллионов рублей продаются только в нескольких районах Санкт-Петербурга. Такие локации «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Прайд Групп».

Самое дешевое первичное жилье можно найти в Пушкинском, Колпинском и Красногвардейском районах. По данным агентства, здесь минимальный бюджет находится в диапазоне 3,5-3,8 миллиона рублей. Во всех остальных районах города новостройки стоят дороже четырех миллионов.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в новостройке на рынке Петербурга. Такой объект можно купить за 3,8 миллиона рублей.