Экономика
18:49, 26 января 2026Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

Цена самой дешевой квартиры в Петербурге составила 3,8 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В начале 2026 года самая дешевая квартира в Санкт-Петербурге на первичном рынке недвижимости продается за 3,8 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвал юрист и эксперт по недвижимости Вадим Рукомойников.

Речь идет о лоте, расположенном в Колпинском районе. Его площадь составляет 21,8 квадратных метра. Он расположен в строящемся доме, сдать корпус планируют в нынешнем году.

Стоимость наиболее бюджетной однушки в новостройке в том же районе, продолжил специалист, составляет 5,86 миллиона рублей. За указанную сумму собственник получит квартиру метражом 30 квадратов с чистовой отделкой в уже сданном доме. Цены на двухкомнатные объекты в Колпинском районе стартуют примерно от 9,24 миллиона рублей, а на трехкомнатные — от 11,63 миллиона рублей, рассказал Рукомойников.

Ранее в этот же день стало известно, что самой дешевой квартирой в столице оказалась студия площадью девять квадратных метров. Она продается за 2,6 миллиона рублей.

