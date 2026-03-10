Пластический хирург высказался об изменившейся фигуре Меган Фокс

Хирург Голованев объяснил изменение фигуры Меган Фокс пересадкой жира

Пластический хирург Павел Голованев высказался об изменившейся фигуре американской актрисы и модели Меган Фокс. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

Врач обратил внимание на оформленный контур ягодиц 39-летней звезды на новых фото. Он объяснил подобные перемены липофилингом — пересадкой собственного жира.

Кроме того, по мнению медика, артистка также могла сделать липосакцию, чтобы подчеркнуть линию талии. «Когда талия становится чуть уже за счет липосакции, ягодицы визуально кажутся еще более выразительными», — заявил эксперт.

Ранее в марте пластический хирург Любовь Гауэр раскрыла пластику канадско-американского актера Джима Керри, который изменился до неузнаваемости.