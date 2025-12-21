«Лента.ру»: Звезды продолжают делать операции у скандального хирурга Хайдарова

Звездного хирурга Тимура Хайдарова вновь критикуют в сети — на этот раз публика не оценила внешность фигуриста Евгения Плющенко, которому хирург скорректировал черты лица. «Хайдаров изуродовал Плющенко», — писали удивленные комментаторы. Негативно о работе врача высказывались и певицы Слава и Любовь Успенская, которые подавали на него в суд. Почему знаменитости продолжают ложиться на операционный стол Хайдарова вопреки череде скандалов и смерти пациента после операции в его клинике — в материале «Ленты.ру».

Евгений Плющенко сделал пластику у Хайдарова втайне от жены

Летом Тимур Хайдаров похвастался результатом пластики 42-летнего фигуриста Евгения Плющенко. Спортсмен показал измененный разрез глаз и лицо без морщин, но предпочел скрыть названия перенесенных вмешательств. «Немного навели ему красоту. А что конкретно мы делали — подумайте и догадайтесь сами», — шутил сам Хайдаров в описании к фото.

Хирург Денис Агапов, в свою очередь, предположил, что Плющенко сделал себе темпоральный эндоскопический лифтинг. Средняя стоимость такого вмешательства в московских клиниках — 800 тысяч рублей. При этом сам фигурист никак не комментировал слова доктора.

И хотя Плющенко остался доволен результатом работы Хайдарова, не все поклонники оценили его новую внешность. «Я подумала, на него наложили какой-то эффект», «Хайдаров изуродовал Плющенко», «Тому, кто сделал ему операцию на глазах, руки нужно оторвать. Просто ужасно», — регулярно пишут пользователи в соцсетях Плющенко и его жены Яны Рудковской, которая довольно резко реагирует на вопросы журналистов о пластике мужа.

Рудковская и Хайдаров Фото: @doveoftheworld

Так, на музыкальной премии «МузТВ» репортер подошла к продюсеру и спросила, кто стал инициатором операции Плющенко. Рудковская проигнорировала вопрос, а затем неожиданно развернулась и бросилась к журналисту, чтобы тот убрал микрофон. «Я вам не разрешаю. Зачем вы это делаете?» — сказала она.

К тому же Рудковская признавалась, что на самом деле супруг сделал операцию втайне от нее. Она отметила, что муж не сообщил ей о своих планах и во время ее отъезда отправился к Хайдарову за корректировкой век.

Я уехала в Баку. Евгений приехал к Тимуру убрать мешки под глазами, Тимур ему говорит: «Давай еще сделаем блефаропластику, будешь такой же, только на десять лет моложе». То есть я об этой операции узнала после того, как она состоялась. Человек не выходил со мной двое суток на связь, для меня это был шок, потому что он со мной не посоветовался Яна Рудковская

По ее словам, Хайдаров провел операцию спортсмену бесплатно, поскольку супруги находятся с ним в дружеских отношениях.

В клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique ранее умер пациент

В мае прошлого года в Москве задержали двух врачей клиники пластической хирургии IQ Plastique, бенефициаром которой является Тимур Хайдаров. Медиков обвинили в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, которые повлекли за собой смерть пациента — в феврале после шунтирования желудка там ушел из жизни продюсер Петр Гаврилов.

Гаврилов лег в клинику IQ Plastique в феврале 2024 года — он страдал редкой формой ожирения, и 16 апреля ему провели шунтирование желудка. По словам Хайдарова, резекция прошла без осложнений, но ночью состояние пациента ухудшилось.

По версии Хайдарова, узнав о самочувствии Гаврилова, сотрудники клиники во главе с ним самим решили перевести его в большой медицинский центр для оказания экстренной помощи. Там мужчине, который находился в полном сознании, по словам звездного хирурга, провели еще одну операцию — ревизионную лапаротомию.

Хайдаров предположил, что одной из причин ухудшения состояния Гаврилова могла стать злокачественная гипертермия — угрожающее жизни повышение температуры тела

Однако его слова полностью опровергла приятельница Гаврилова, актриса Екатерина Ремизова. По ее утверждению, в IQ Plastique не было реанимации, поэтому пациента после ухудшения увезли в другую больницу, однако спасти его не удалось. Близкие Гаврилова утверждают, что инфекцию ему занесли именно во время шунтирования.

Тогда заведующему хирургическим отделением Илье Елагину и хирургу Тамерлану Кадзаеву вменялась статья 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По решению Замоскворецкого суда, врачи были отправлены под домашний арест, который им несколько раз продлевали.

Сотрудники полиции на территории клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique в Москве Фото: Максим Блинов / РИА Новости

После этого Росздравнадзор также провел проверку в клиниках доктора Хайдарова, в результате которой были выявлены грубые нарушения законодательства. Клинику оштрафовали, а ее деятельность на время приостановили.

Однако в июне 2025 года Илья Елагин вышел на связь на своей странице в соцсетях и сообщил, что возобновляет врачебную деятельность, хотя расследование все еще продолжается.

А через три месяца после операции Ильи Елагина умер еще один пациент. Доктор вновь сделал бариатрическую операцию, однако на этот раз не в клинике IQ Plastique. После манипуляций медика пациент скончался. В настоящее время проводится проверка происшествия, а Елагин находится под подпиской о невыезде.

Слава и Любовь Успенская судились с Хайдаровым

Впервые скандал вокруг Хайдарова разгорелся в 2023 году, когда певицы Слава и Любовь Успенская обвинили пластического хирурга в некачественно проведенных операциях.

Слава опубликовала снимки с результатом пластики, которую она сделала у Хайдарова в 2022 году. В посте исполнительница признавалась, что ей понравилось новое тело, однако грудь у хирурга она посоветовала не делать никому. В подтверждение своих слов женщина показала грубые темные швы под бюстом и добавила, что теперь она — асимметрична.

Слава утверждала, что другие недовольные результатами операций звезды молчат, поскольку переживают за свой имидж и получают компенсацию от Хайдарова

Кадр: видео Telegram-канал НЕОПРА, БЛИН! / @nastya_slava

Вскоре на признание певицы отреагировала Любовь Успенская, которой хирург увеличил ягодицы в 2021 году. В соцсетях певица выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

Успенская рассказала, что была первой звездной клиенткой Хайдарова, который на тот момент только начинал свою практику в Москве. Она хотела сделать липосакцию живота, но врач предложил ей бесплатно сделать еще и грудь.

Еще пообещал сделать руки потоньше. Операция длилась семь часов. Когда я проснулась, то узнала, что он сделал все — и грудь, и руки, и попу, и живот. Якобы у меня жир хороший и организм тоже. Я, конечно, обалдела — ну надо же, ас! После операции он снимал видео — все выглядело идеально Любовь Успенская

Но после снятия бандажей Успенская испугалась своего отражения в зеркале. «Одна грудь была тонкая, узкая и твердая как камень, вторая — потолще. И на разных уровнях. Руки после того, как из них высосали жир, стали не тоньше, а обвисли. Вместо шва "якорь" он порезал мне всю грудь», — жаловалась она.

Хайдаров в ответ обвинил певицу в том, что она не соблюдала его инструкции. Он также отрицал обвинения в халатности и со стороны Славы и заявлял, что на самом деле артистки вымогают у него крупную сумму. Кроме того, медик назвал абсурдом заявления певиц о том, что недовольным клиентам он выплачивает компенсации.

В итоге Слава и Успенская подали на хирурга в суд за клевету. По мнению адвоката звезд Елены Сениной, ее доверительницы высказали хирургу обоснованные обвинения. «К сожалению, Тимур начал утверждать, что Любовь Залмановна и Слава являются вымогательницами. Это не может не оскорбить. Я должна сказать, что это попадает под состав уголовно наказуемого деяния — клеветы», — сказала она.

Юристка также сообщила, что жена Хайдарова и директор клиники Светлана Сильваши вышла на переговоры и пытается разрешить данную ситуацию. На данный момент неизвестно, сумели ли стороны договориться.

Кто остался доволен пластикой Тимура Хайдарова?

За Хайдарова неоднократно вступались другие российские селебрити. Среди них — певец Филипп Киркоров, певица Инстасамка (Дарья Зотеева) и визажистка Гоар Аветисян. Киркоров даже назвал Хайдарова врачом от бога, а подтверждением этому является «фигура Аполлона», которую он ему сделал.

При этом Гоар Аветисян, которая, по словам Хайдарова, находится в списке «довольных клиентов», не хвалила работу врача публично. Напротив, блогерша откровенно делилась с аудиторией трудностями, с которыми она столкнулась после уменьшения груди.

Инфлюэнсер утверждала, что тяжело отходит от наркоза после хирургического вмешательства. «У меня будто закончились силы жить дальше», — писала знаменитость. Позже она также жаловалась, что после операции рана на бюсте плохо заживала, из-за чего впоследствии у нее начался некроз.

По словам Аветисян, реабилитация после пластики заняла больше времени, чем предполагалось. Свои жалобы визажистка сопровождала роликами, в которых плакала от боли из-за тяжелого восстановления.

Хайдаров тоже высказался об осложнениях Аветисян после пластики. «Она через страдания продает себя. Все плохо — муж бросил, гноится, болит. А почему это происходит, она же ведь не говорит. Я до сих пор храню некоторые ее секреты и не раскрываю, чтобы себя обелить и оправдать», — заявлял он.

Тимур Хайдаров с женой Светланой Сильваши Кадр: @dr.timur_khidarov

Зато результатом работы Хайдарова осталась довольна его жена Светлана Сильваши. В соцсетях она сравнила себя с американской актрисой Меган Фокс. «Доктор, я вам очень благодарна, вы сделали крутой результат. Меган Фокс теперь живет рядом с вами», — пошутила она.

Известно, что хирург сам предложил супруге скорректировать лицо и тело после рождения третьего ребенка. Он решил провести операцию своими руками, поскольку считал, что ему это удастся лучше, чем другим врачам. «Что касается эстетики, я всегда придерживаюсь такого мнения: кто сделает лучше, чем я? Поэтому это не первая моя операция конкретно Светлане», — подытожил он.