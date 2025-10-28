Второй пациент хирурга клиники Хайдарова скончался после операции

Второй пациент хирурга клиники Хайдарова Ильи Елагина скончался после операции

Второй пациент хирурга клиники Тимура Хайдарова Ильи Елагина умер после операции. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Отмечается, что врач вновь сделал бариатрическую операцию, однако на этот раз в столичной клинике Фомина в Москве. После проделанных медиком манипуляций пациент скончался. В настоящее время проводится проверка происшествия, а Елагин находится под подпиской о невыезде.

При этом известно, что незадолго до инцидента хирург вернулся к профессиональной деятельности после нахождения под домашним арестом. Данную меру пресечения Елагину назначили из-за гибели в 2024 году продюсера Петра Гаврилова, скончавшегося после проведенной врачом в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique операции на желудке.

