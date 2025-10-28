Ценности
13:03, 28 октября 2025Ценности

Второй пациент хирурга клиники Хайдарова скончался после операции

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Хирург Илья Елагин

Хирург Илья Елагин. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Второй пациент хирурга клиники Тимура Хайдарова Ильи Елагина умер после операции. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Отмечается, что врач вновь сделал бариатрическую операцию, однако на этот раз в столичной клинике Фомина в Москве. После проделанных медиком манипуляций пациент скончался. В настоящее время проводится проверка происшествия, а Елагин находится под подпиской о невыезде.

При этом известно, что незадолго до инцидента хирург вернулся к профессиональной деятельности после нахождения под домашним арестом. Данную меру пресечения Елагину назначили из-за гибели в 2024 году продюсера Петра Гаврилова, скончавшегося после проведенной врачом в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique операции на желудке.

Ранее в октябре сообщалось, что бразильская блогерша и стилистка Джуниор Дутра не выжила после популярной женской процедуры.

.
