18:16, 8 октября 2025Ценности

Блогерша не выжила из-за осложнений после популярной женской процедуры

Блогерша Джуниор Дутра не выжила из-за осложнений после процедуры «лисьи глазки»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dutraau

Бразильская блогерша и стилистка Джуниор Дутра не выжила после популярной женской процедуры. Об этом сообщает журнал People.

Отмечается, что в марте Дутра сделала операцию, известную как «лисьи глазки» (изменение формы век и наклона бровей с целью создания миндалевидного разреза глаз с приподнятыми внешними уголками — прим. «Ленты.ру»). В сентябре она рассказала о возникших впоследствии осложнениях. В том числе пациентка известного хирурга Фернандо Гарби перенесла инфекцию.

В октябре бразильянка пожаловалась на плохое самочувствие и затрудненное дыхание и была экстренно доставлена в больницу, из которой не вернулась домой.

Согласно юридическим документам, незадолго до госпитализации Дутра обратилась в полицию с просьбой провести расследование в отношении деятельности оперировавшего ее врача. В свою очередь, адвокат доктора Гарби отрицает вину медика в трагическом инциденте.

