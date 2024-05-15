Задержаны врачи, работавшие на звездного хирурга Хайдарова. Сам он продолжает работу после скандалов и смерти пациента

СК: двум врачам клиники звездного хирурга Хайдарова предъявили обвинения

В Москве задержали двух врачей клиники пластической хирургии IQ Plastique, бенефициаром которой является звездный хирург Тимур Хайдаров. Медиков обвиняют в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, которые повлекли за собой смерть пациента. В феврале после шунтирования желудка в упомянутой клинике ушел из жизни продюсер Петр Гаврилов. Сам же Хайдаров, намерен продолжать работу.

14 мая правоохранители задержали двух работников клиники Хайдарова

14 мая в качестве подозреваемых были задержаны 45-летний заведующий хирургическим отделением Илья Елагин и 28-летний хирург Тамерлана Кадзаева. Им вменяется статья 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Сотрудники полиции на территории клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique в Москве Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Представитель IQ Plastique, адвокат Владимир Слащев назвал уголовное преследование сотрудников клиники Хайдарова «необоснованным» и «явно ангажированным». По его словам, причина смерти Гаврилова все еще достоверно не установлена, поэтому законных оснований для задержания медиков IQ Plastique нет.

Удивлены поведением следствия, которое задерживает врачей по делу, по которому даже не проведены вскрытие и полноценная судебно-медицинская экспертиза. Вообще не определена причинно-следственная связь между действиями врачей клиники и смертью Гаврилова Владимир Слащев

Хайдаров, в свою очередь, заявил, что задержание сотрудников никак не скажется на его работе. «Ну, ее никто же не ограничил. Юридически я законопослушный гражданин», — отметил он и добавил, что клиника соболезнует родным Гаврилова в связи с произошедшим, и в интересах учреждения «выяснить действительные причины».

Продюсера не смогли спасти после операции в IQ Plastique

Гаврилов лег в клинику Хайдарова в феврале. Он страдал редкой формой ожирения и 16 апреля ему провели шунтирование желудка. По словам Хайдарова, резекция прошла без осложнений, но ночью состояние пациента ухудшилось.

По версии Хайдарова, узнав о самочувствии Гаврилова, сотрудники клиники во главе с ним самим решили перевести его в большой медицинский центр для оказания экстренной помощи. Там мужчине, который находился в полном сознании, по словам звездного хирурга, провели еще одну операцию — ревизионную лапаротомию.

Сотрудники полиции на территории клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique в Москве Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«После этого он там находился в реанимации», — уточнил Хайдаров и предположил, что одной из причин ухудшения состояния Гаврилова могла стать злокачественная гипертермия. Однако его слова полностью опровергла приятельница Гаврилова, актриса Екатерина Ремизова.

Она утверждет, что на самом деле в IQ Plastique не было реанимации, поэтому пациента после ухудшения увезли в другую больницу, однако спасти его не удалось. Близкие Гаврилова утверждают, что инфекцию ему занесли именно во время шунтирования.

Пока мы были на поминках, Тимур Хайдаров давал интервью, где утверждал, что Петя вышел от него абсолютно здоровым. Это вранье. Врачи плохо наложили швы с зазором в три миллиметра, которые еще и разошлись потом. Также Тимур утверждает, что он на связи с родственниками, но и это вранье

Екатерина Ремизова

В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело, операционные IQ Plastique опечатали и приостановили деятельность клиники в части оказания услуг, связанных с оперативным вмешательством.

Первыми конфликтовать с Хадайровым начали певицы Слава и Любовь Успенская

Впервые о Хайдарове широко заговорили летом 2023 года. В июле певицы Слава и Любовь Успенская обвинили его в некомпетентности. Обе артистки указывали на некачественно проведенные операции, а хирург, в свою очередь, обвинял их в вымогательстве денег. Врач заверяет, что выполнил работу профессионально, а пациентки не следовали его рекомендациям по восстановлению.

Певица Слава Кадр: видео Telegram-канал НЕОПРА, БЛИН! / @nastya_slava

Певица Слава рассказала фанатам, что ей понравилось новое тело после хирургического вмешательства у Хайдарова, но при этом посоветовала не делать у него пластику груди. В подтверждение своих слов она продемонстрировала грубые темные швы под грудью и добавила, что теперь она — асимметрична.

«Я год жила в стрессе, надо было надевать лифчик или стесняться, я в зеркало на себя не могла смотреть. Если честно, я сначала пошла на попятную. Как все артистки, которым он изуродовал грудь, я хотела компенсацию взять. Но нет. Я не буду никакую компенсацию брать, я просто вам расскажу, что грудь у него делать не надо», — жаловалась она в соцсетях.

На признание Славы отреагировала исполнительница Любовь Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником

Звездный хирург отрицал любые обвинения звезд и утверждал, что работа была выполнена качественно и профессионально, а сложности с реабилитацией возникли из-за того, что Слава игнорировала рекомендации. Кроме того, медик назвал абсурдом заявление певицы о том, что недовольным клиентам он выплачивает компенсации.

Тогда за Хайдарова массово вступились другие российские звезды, которые тоже были его клиентам. Среди них — певец Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская, певица Инстасамка (Дарья Зотеева) и визажистка Гоар Аветисян. В числе тех, кто ложился под нож хирурга, оказались и певица Ирина Дубцова с рэпером Давой.

Тимур Хайдаров с Филиппом Киркоровым Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вскоре молчание прервала и Любовь Успенская, которая была первой звездной клиенткой Хайдарова, на тот момент только начинавшего свою практику в Москве. За семь часов доктор сделал ей не только пластику груди, но и липосакцию рук, ягодиц и живота.

Знаменитость уточнила, что сразу после вмешательства все было идеально, однако когда она сняла бандажи, то испугалась своего отражения в зеркале. «Одна грудь была тонкая узкая и твердая как камень, вторая — потолще. И на разных уровнях. Руки после того, как из них высосали жир, стали не тоньше, а обвисли. Вместо шва "якорь" он порезал мне всю грудь», — описала она свое тело. В ответ Хайдаров обвинил певицу в том, что она, как и Слава, не соблюдала его инструкции.

Хайдарова обвиняли в отсутствие права проводить пластические операции

После череды скандалов профессиональная деятельность Хайдарова оказалась под пристальным внимание журналистов. Так, «Пятый канал» сообщал, что хирург вообще не имел права проводить операции из-за неполного профессионального образования.

В распоряжении редакторов появились материалы судебного разбирательства 2019 года. В иске пациента, который также остался недовольным результатом процедуры, сообщалось, что у Хайдарова отсутствует подготовка в ординатуре. Этот факт говорит о том, что он не может проводить хирургические вмешательства. Тогда дело закончилось тем, что врачу назначали административное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Тимур Хайдаров с женой Светланой Сильваши Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Об отсутствии у врача специализации заявила и адвокат Славы и Успенской Елена Сенина. Однако вскоре издание Super.ru опубликовало письмо Росздравнадзора, в котором говорится, что Тимур Хайдаров имел законное право проводить операции. Согласно документу, еще в 2015 году он был допущен к работе на территории России по специальности «Хирургия».

Кроме того, у него есть сертификат о специальности «Пластическая хирургия», выданный Российским университетом дружбы народов. Таким образом, если эти сведения достоверны, в 2019 году Хайдаров законно оперировал российских клиентов.