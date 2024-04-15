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10:36, 15 апреля 2024Силовые структуры

Следователи приостановили работу клиники звездного хирурга Хайдарова

СК приостановил деятельность клиники пластического хирурга Хайдарова

Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

Следственный комитет (СК) России приостановил деятельность клиники хирурга Тимура Хайдарова в части оказания услуг, связанных с оперативным вмешательством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении ведомства.

Решение принято в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей»).

Опечатаны операционные помещения. Меры приняты с целью недопущения возможного вреда другим пациентам клиники «Ай Кью Пластик», бенефициаром которой является Тимур Хайдаров. Следствием выявлены нарушения со стороны руководства медучреждения. В связи с этим следователи проверяют сведения о причинении вреда другим пациентам.

Проводятся судебные санитарно-эпидемиологическая и технико-криминалистическая экспертизы, Привлечены специалисты, занимающиеся организацией дезинфекционных мероприятий и по контролю качества медицинской деятельности.

В феврале стало известно о продюсере Петре Гаврилове, который страдал редкой формой ожирения и пошел на операцию по шунтированию желудка. Ее провели в клинике Хайдарова 16 февраля. Через три дня после выписки продюсер почувствовал себя плохо — он вызвал скорую и пожаловался на боли в области груди и живота, а также тяжесть при дыхании. От госпитализации предприниматель отказался, а вскоре его состояние ухудшилось — он не выжил.

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      Любовь Ширижик
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