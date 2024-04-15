В клинике звездного хирурга Хайдарова прошли обыски

СК провел обыски в клинике Хайдарова и нашел просроченные медицинские изделия

В клинике хирурга Тимура Хайдарова прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили медицинские изделия с истекшим сроком и выявили другие нарушения в деятельности учреждения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Следственные мероприятия также прошли по месту жительства Хайдарова и остальных руководителей клиники: главного врача, хирурга, ассистента, врача-анестезиолога. В помещении клиники ООО «Ай Кью Пластик» изъяты документация и носители информации. Допрошены фигуранты уголовного дела, возбужденного по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ. Между ними проведены очные ставки.

В следственных мероприятиях участвовали специалисты Росздравнадзора и МВД.

Также СК приостановил деятельность клиники «Ай Кью Пластик» в части оказания услуг, связанных с оперативным вмешательством, и опечатал операционные помещения. Проводятся судебные санитарно-эпидемиологическая и технико-криминалистическая экспертизы, Привлечены специалисты, занимающиеся организацией дезинфекционных мероприятий и по контролю качества медицинской деятельности.

В феврале стало известно о продюсере Петре Гаврилове, который страдал редкой формой ожирения и пошел на операцию по шунтированию желудка. Ее провели в клинике Хайдарова 16 февраля. Через три дня после выписки продюсер почувствовал себя плохо — он вызвал скорую и пожаловался на боли в области груди и живота, а также тяжесть при дыхании. От госпитализации предприниматель отказался, а вскоре его состояние ухудшилось — он не выжил.