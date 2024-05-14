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20:14, 14 мая 2024Силовые структуры

Двух врачей клиники звездного хирурга Хайдарова задержали

СК задержал двух врачей клиники хирурга Хайдарова по делу о смерти Гаврилова

Фото: Piron Guillaume / Unsplash

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух врачей клиники пластической хирургии «Ай Кью Пластик», бенефициаром которой является звездный хирург Тимур Хайдаров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

Задержанным — 45-летнему заведующему хирургическим отделением и 28-летнему хирургу — вменяется статья 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). С ними выполняются следственные действия, у них по месту проживания проведены обыски.

16 февраля в клинике была проведена операция по шунтированию желудка продюсеру Петру Гаврилову, который страдал редкой формой ожирения. Через три дня после выписки он почувствовал себя плохо — ему вызвали скорую помощь, однако усилия врачей не увенчались успехом — он не выжил. СК приостановил деятельность клиники «Ай Кью Пластик» в части оказания услуг, связанных с оперативным вмешательством, и опечатал операционные помещения.

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      Любовь Ширижик
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