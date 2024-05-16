Одного из хирургов клиники Хайдарова отправили под домашний арест

В Москве суд отправил под домашний арест хирурга Елагина из клиники Хайдарова

В Москве суд отправил под домашний арест 45-летнего заведующего отделением хирургии в клинике Тимура Хайдарова «Ай Кью Пластик» Илью Елагина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Елагин сделал операцию по уменьшению желудка продюсеру и бизнесмену Петру Гаврилову. В результате Гаврилов впал в кому и через несколько дней не выжил.

14 мая заведующий хирургическим отделением Елагин и еще один хирург, который ассистировал ему, доктор Кадзаев были задержаны. Им вменяется статья 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

