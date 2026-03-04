Реклама

14:12, 4 марта 2026

Российский врач раскрыла пластику изменившегося до неузнаваемости Джима Керри

Хирург Гауэр: Актер Джим Керри мог сделать верхнюю блефаропластику
Екатерина Ештокина

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Пластический хирург Любовь Гауэр раскрыла пластику канадско-американского актера Джима Керри, который изменился до неузнаваемости. Комментарий публикует «Газета.Ru».

Врач обратила внимание на приоткрывшееся верхнее веко, предположив, что артист мог сделать верхнюю блефаропластику. «Глаза стали визуально больше и выразительнее. Скорее всего, Керри сделали верхнюю блефаропластику, убрав лишнюю кожу с верхнего века. Нижнее веко тоже выглядит иначе: на снимках виден аккуратный, красивый переход, что указывает на нижнюю классическую блефаропластику», — отметила собеседница издания.

Кроме того, Гауэр заявила, что нынешняя внешность Керри, которая смущает публику, не является конечным результатом. «Скорее всего, это не финальный результат, а последствия раннего послеоперационного периода. Через некоторое время отеки спадут, и все станет более сглаженным и естественным», — подчеркнула она.

В то же время хирург добавила, что открытый взгляд знаменитости — это также работа с верхней третью лица.

Джиму Керри выполнили эндоскопическую подтяжку лба, именно она приподняла линию бровей. Некоторые внимательные зрители считают, что у актера изменилась форма черепа. Это тоже визуальный эффект эндоскопической подтяжки. При такой операции лоб кажется чуть выше и шире. Это не значит, что череп реально изменился, просто за счет подъема мягких тканей меняется восприятие пропорций. На фото Керри это тоже заметно: лоб выглядит более открытым

Любовь Гауэрпластический хирург

По словам доктора, новая внешность Керри стала неудачным результатом пластики. «Перед нами не двойник и не жертва пластической хирургии, а известный комик, который лишь захотел, чтобы публика увидела его снова молодым», — заключила Гауэр.

В марте жена владельца российских похоронных бюро показала лицо через месяц после пластики.

