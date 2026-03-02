Джим Керри появился на премии «Сезар» и удивил поклонников новым образом

64-летний Джим Керри совершил редкое публичное появление на премии «Сезар» в Париже. Поклонники не узнали актера. По словам онлайн-комментаторов, у артиста поменялась не только форма лица, но и цвет глаз. В сети появились конспирологические теории об убийстве и подмене звезды «Маски» и «Тупого и еще тупее». Ответственность за произошедшее взял на себя французский визажист Алексис Стоун, утверждающий, что притворился актером.

В получившем премию «Сезар» Джиме Керри узрели клона

Звезда фильмов «Шоу Трумана» и «Брюс Всемогущий» получил награду за вклад в индустрию развлечений на 51-й церемонии «Сезар», пишет портал Art Threat. Актер вышел в свет со своей дочерью Джейн, внуком Джексоном и возлюбленной по имени Мин Ха. Он признался в любви своей спутнице со сцены, впервые подтвердив их связь. Керри выступил на французском языке, поведав о собственных французских корнях (предок Керри эмигрировал в Канаду из Франции около трехсот лет назад), а к концу речи сообщил, что у него начал заплетаться язык.

Джим Керри в декабре 2024 года. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Отмечается, что это первое публичное появление Керри с ноября 2025 года. Внешность артиста с тех пор сильно изменилась, что вызвало волну обсуждений в интернете. Поклонники отметили изменения в стиле одежды Керри, прическе и форме лица. В соцсетях стали циркулировать слухи о том, что звезду «Маски» и «Вечное сияние чистого разума» убили и подменили клоном. Правда, никаких подтверждений этой конспирологической теории предоставлено не было.

Двойника определили по изменившим цвет глазам Керри

Объявившие о подмене комментаторы обнаружили, что у артиста поменялся цвет глаз, передает Ura.ru. В соцсетях завирусилась теория о том, что Керри, неоднократно выступавшего с критикой и шутками в адрес западных элит, «решили убрать, подменив безликим актером».

Джим Керри в фильме «Маска» в 1994 году . Кадр: фильм «Маска»

В сети также появилась видеозапись с премии «Сезар», на которой на лице Керри виднеется кусок клейкой ленты, пишет таблоид The Express Tribune. Масла в огонь подлил обнародованный в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) отрывок интервью с артистом, на котором тот шутит, что «умер» и что «примерил одно из своих любимых смешных лиц».

Известный визажист взял ответственность за подмену на себя

Французский визажист Алексис Стоун, ранее появлявшийся на публике, притворяясь другими знаменитостями, заявил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что примерил на себя облик Керри. Он опубликовал фото маски, похожей на лицо звезды «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и подписал пост «Алексис Стоун в роли Джима Керри в Париже».

Джим Керри в декабре 1981 года. Фото: Jim Russell / Toronto Star via Getty Images

Стоун (настоящее имя Эллиот Джозеф Ренц) прославился тем, что несколько месяцев притворялся, будто сделал себе пластическую операцию. Он также примерял на себя облики Анджелины Джоли, Ким Кардашьян и других звезд. В 2024-м портал Peopletalk сообщал, что Стоун появился на показе Balenciaga в Париже в образе 87-летнего Джека Николсона. Ранее, в марте 2022 года, он посетил показ мод в облике персонажа Робина Уильямса из картины «Миссис Даутфайр». Визажист также перевоплощался в Гленн Клоуз, Мадонну и Мэрил Стрип в роли Миранды Пристли в ленте «Дьявол носит Prada».