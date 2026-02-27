Джим Керри получил почетную кинопремию «Сезар»

Актер Джим Керри стал обладателем кинопремии «Сезар» за карьерные достижения

Актер Джим Керри стал обладателем французской кинопремии «Сезар» за карьерные достижения. Об этом пишет Daily Mail.

Торжественная церемония состоялась во Франции. Награду 64-летнему артисту вручил режиссер картины «Вечное сияние чистого разума» Мишель Гондри. Французская киноакадемия отметила смелость актера и подчеркнула, что он является «одним из самых оригинальных голосов в современном кинематографе».

Керри произнес речь на французском языке, поблагодарил за оказанную честь и напомнил присутствующим о своих французских корнях. Отдельно актер упомянул отца Перси Керри, назвав его самым смешным человеком, которого он когда-либо знал. «Он научил меня ценить любовь, щедрость и смех. Если хочешь, чтобы удача улыбнулась тебе, улыбнись ей первый. Это очень сложно, но мы должны стараться», — поделился Джим.

Ранее Керри заявил, что вернулся в кино после двухлетней паузы в съемках из-за нехватки денег. До этого актер сообщил об уходе из кинематографа и признался, что готов вернуться к съемкам, только если «ангелы вдруг принесут какой‑то сценарий, написанный золотыми чернилами».