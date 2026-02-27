Реклама

12:07, 27 февраля 2026Культура

Джим Керри получил почетную кинопремию «Сезар»

Актер Джим Керри стал обладателем кинопремии «Сезар» за карьерные достижения
Ольга Коровина

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Актер Джим Керри стал обладателем французской кинопремии «Сезар» за карьерные достижения. Об этом пишет Daily Mail.

Торжественная церемония состоялась во Франции. Награду 64-летнему артисту вручил режиссер картины «Вечное сияние чистого разума» Мишель Гондри. Французская киноакадемия отметила смелость актера и подчеркнула, что он является «одним из самых оригинальных голосов в современном кинематографе».

Керри произнес речь на французском языке, поблагодарил за оказанную честь и напомнил присутствующим о своих французских корнях. Отдельно актер упомянул отца Перси Керри, назвав его самым смешным человеком, которого он когда-либо знал. «Он научил меня ценить любовь, щедрость и смех. Если хочешь, чтобы удача улыбнулась тебе, улыбнись ей первый. Это очень сложно, но мы должны стараться», — поделился Джим.

Ранее Керри заявил, что вернулся в кино после двухлетней паузы в съемках из-за нехватки денег. До этого актер сообщил об уходе из кинематографа и признался, что готов вернуться к съемкам, только если «ангелы вдруг принесут какой‑то сценарий, написанный золотыми чернилами».

