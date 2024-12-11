Джим Керри признался в возвращении в кино ради денег

Актер Джим Керри заявил, что вернулся в кино после ухода на пенсию ради денег

Культовый актер Джим Керри заявил, что вернулся в кино после двухлетней паузы в съемках из-за нехватки денег. Об этом он сообщил в интервью изданию Associated Press.

По словам звезды комедий нулевых, ему пришлось нарушить обещание и вновь принять участие в создании фильма. Новым проектом Керри стало продолжение франшизы «Соник».

«Я вернулся в эту киновселенную, потому что все еще могу быть гением. Но, знаете, если серьезно, я изрядно потратился на всякую ерунду, которой было много. Так что, честно говоря, мне нужны деньги», — заявил Джим.

Керри сообщил об уходе из кино в 2022 году, заявив, что готов вернуться к съемкам, только если «ангелы вдруг принесут мне какой‑то сценарий, написанный золотыми чернилами».

Ранее стало известно, что Джим Керри рассказал о кардинальной смене имиджа ради съемок в проекте «Соник 3». В картине он играет сразу двух персонажей.