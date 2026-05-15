19-летний рыбак пережил удар молнии

В США 19-летний юноша пережил удар молнии во время рыбалки

В штате Техас, США, молния ударила в 19-летнего рыбака Хантера Уайча. Об этом сообщает Fox 12.

Уайч рассказал, что отправился на рыбалку с матерью. Закинув удочку в реку, он прислонился к дереву. Вдруг в него ударила молния. По словам юноши, он потерял сознание, а, очнувшись, увидел мать и других людей, стоящих над ним.

Рыбаку удалось пережить удар молнии, но после него он не мог пошевелить ногами и получил ожоги. Заряд природного электричества ударил Уайча в живот и прошел вниз по правой ноге. Кроме того, молния разнесла часть дерева, и щепки ранили юношу. Он отметил, что у него под кожей до сих пор остались занозы.

«Наверное, я самый невезучий счастливчик на свете», — сказал Уайч. Он провел в больнице 10 часов и полностью восстановился. На следующий день юноша вернулся к той же реке, чтобы продолжить рыбалку.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 67-летняя женщина чудом избежала смерти после того, как разряд молнии попал в ее дом. Разряд прожег антенну, вызвал пожар в ванной и уничтожил телевизор, музыкальный центр, роутер и газовый котел.

