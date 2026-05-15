Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:01, 15 мая 2026Из жизни

19-летний рыбак пережил удар молнии

В США 19-летний юноша пережил удар молнии во время рыбалки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В штате Техас, США, молния ударила в 19-летнего рыбака Хантера Уайча. Об этом сообщает Fox 12.

Уайч рассказал, что отправился на рыбалку с матерью. Закинув удочку в реку, он прислонился к дереву. Вдруг в него ударила молния. По словам юноши, он потерял сознание, а, очнувшись, увидел мать и других людей, стоящих над ним.

Рыбаку удалось пережить удар молнии, но после него он не мог пошевелить ногами и получил ожоги. Заряд природного электричества ударил Уайча в живот и прошел вниз по правой ноге. Кроме того, молния разнесла часть дерева, и щепки ранили юношу. Он отметил, что у него под кожей до сих пор остались занозы.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

«Наверное, я самый невезучий счастливчик на свете», — сказал Уайч. Он провел в больнице 10 часов и полностью восстановился. На следующий день юноша вернулся к той же реке, чтобы продолжить рыбалку.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 67-летняя женщина чудом избежала смерти после того, как разряд молнии попал в ее дом. Разряд прожег антенну, вызвал пожар в ванной и уничтожил телевизор, музыкальный центр, роутер и газовый котел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Система ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    В МИД рассказали о действиях США в ущерб России

    Россиянка описала Армению словами «личные вопросы — это норма»

    Ущерб постсоветской страны от антироссийских санкций оценили

    В США рассказали об отсутствии систем ПВО у Украины

    Жители Рязани сообщили о мощных взрывах и работе ПВО

    19-летний рыбак пережил удар молнии

    Психотерапевт объяснила ненависть женщин к популярному на порносайтах фетишу

    Первые пять российских пациентов получили вакцину от рака

    Трампу посоветовали прогнозы Жириновского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok