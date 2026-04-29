Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Женщина выжила после ударов молнии в дом

Молния ударила в дом пожилой британки и вывела из строя все электроприборы
Антонина Черташ
фото Liz Odell

В Великобритании 67-летняя женщина чудом избежала смерти после того, как разряд молнии попал в ее дом. Об этом сообщает Gloucestershire Live.

Инцидент произошел 15 апреля, когда Лиз Оделл, хозяйка дома в Нейлсворте, графство Глостершир, отправилась в Кембридж по делам. Пока ее не было, молния ударила в дом и полностью вывела из строя все электроприборы. Разряд прожег антенну, вызвал пожар в ванной и уничтожил телевизор, музыкальный центр, роутер и газовый котел.

«Если бы я в тот момент была в душе или дотрагивалась до чего-нибудь, меня бы здесь уже не было», — призналась пожилая британка. Соседка тоже лишилась спутникового приемника.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Спустя 12 дней ее дом остается без горячей воды и отопления. Пострадавшая надеется, что подобное не повторится. «Как говорится, молния дважды в одно место не попадает», — говорит она.

Ранее сообщалось, что в Австралии пенсионера и его собаку ударило молнией в парке. Мужчину госпитализировали с ожогами бедра и живота, а его питомца спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Северстали» ответили на призыв к Мордашову вернуть в Россию что-то из офшоров

    Президиум Верховного суда России утвердил порядок прекращения дел против военных

    Перечислены признаки заражения после укуса клеща

    В России запретили экстремистское ЛГБТ-движение

    Артемия Лебедева атаковали жабы

    Пассажирка самолета провела полет с полным пакетом рвоты и прослыла в сети отвратительной

    Раскрыты риски депортации украинских мужчин из Польши в ВСУ

    В Пентагоне раскрыли многомиллиардные расходы США на войну в Иране

    Джаред Лето прогулялся в шубе под трек с кавказскими мотивами и порадовал россиян

    В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Китай

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok