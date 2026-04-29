Женщина выжила после ударов молнии в дом

Молния ударила в дом пожилой британки и вывела из строя все электроприборы

В Великобритании 67-летняя женщина чудом избежала смерти после того, как разряд молнии попал в ее дом. Об этом сообщает Gloucestershire Live.

Инцидент произошел 15 апреля, когда Лиз Оделл, хозяйка дома в Нейлсворте, графство Глостершир, отправилась в Кембридж по делам. Пока ее не было, молния ударила в дом и полностью вывела из строя все электроприборы. Разряд прожег антенну, вызвал пожар в ванной и уничтожил телевизор, музыкальный центр, роутер и газовый котел.

«Если бы я в тот момент была в душе или дотрагивалась до чего-нибудь, меня бы здесь уже не было», — призналась пожилая британка. Соседка тоже лишилась спутникового приемника.

Спустя 12 дней ее дом остается без горячей воды и отопления. Пострадавшая надеется, что подобное не повторится. «Как говорится, молния дважды в одно место не попадает», — говорит она.

Ранее сообщалось, что в Австралии пенсионера и его собаку ударило молнией в парке. Мужчину госпитализировали с ожогами бедра и живота, а его питомца спасти не удалось.