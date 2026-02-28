Мужчину с собакой ударило молнией

В Австралии пенсионера и его собаку ударило молнией в парке

В Австралии пенсионер попал в больницу после удара молнии. Об этом сообщает ABC News.

78-летний Майкл Дэй выгуливал собаку по кличке Месси в парке Хамерсли, город Перт, когда внезапный разряд молнии поразил их обоих. Мужчину госпитализировали с ожогами бедра и живота, а его питомца спасти не удалось.

По словам эксперта по молниям Гранта Киркби, мужчине повезло остаться в живых после удара, который частично сжег его одежду. Дочь пострадавшего Карин Авалос призналась, что семья очень расстроена из-за Месси, но в то же время испытывает облегчение от того, что отец выжил.

Всего в тот день над Пертом прогремело около 10 тысяч разрядов молний, в больницы попали три человека. 16-летняя Джорджия Рицци и ее подруга пострадали от удара в школе. При этом перед инцидентом у девушки «встали дыбом волосы» и онемел позвоночник. Специалист пояснил, что такие симптомы возникают при близости разряда, когда земля электризуется.

Ранее сообщалось, что в Перу молния ударила в велосипедиста из Германии. Останки спортсмена, совершавшего кругосветное путешествие, нашли в Андах.