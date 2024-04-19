Раскрыта загадка таинственной древней рукописи. Что в ней написано и почему шифр не могли взломать шесть веков?

Австралийские ученые назвали манускрипт Войнича древним учебником сексологии

Исследователи десятилетиями пытались понять, что скрывает загадочный манускрипт Войнича — древняя книга на неизвестном языке, которую в начале XX века нашел польский антиквар Вилфрид Войнич. Многочисленные расшифровки, предложенные до сих пор, неизменно оказывались ошибочными. Двое австралийских ученых решили подойти к разгадке с другой стороны. Они сравнили ее с работами других авторов того периода и пришли к выводу, что книга была учебником «женских секретов», или, как сказали бы теперь, сексологии.

Чем удивителен манускрипт Войнича

Манускрипт Войнича представляет собой рукописную книгу с пергаментными страницами и переплетом из козьей кожи. Сохранилось примерно 240 страниц, причем первоначально их, похоже, было больше. Судя по радиоуглеродному анализу, она была изготовлена в начале XV века.

Достоверных сведений об авторе манускрипта нет. Первым подтвержденным владельцем был пражский алхимик Йиржи Бареш, живший в XVII веке. Он считал, что манускрипт написал английский философ Роджер Бэкон — тот самый, которому приписывают знаменитое изречение «Знание — сила». Кроме того, Бареш утверждал, что в прошлом книга принадлежала императору Рудольфу II, который правил Священной Римской империей в конце XVI века.

Письмена, которые использовал автор, не совпадают ни с одной известной азбукой. Само по себе это ни о чем не говорит: средневековые авторы порой изобретали шифры, чтобы скрыть информацию от непосвященных, или использовали скоропись, разобраться в которой не проще, чем в настоящем шифре.

Интересно тут другое: письмена из манускрипта обладают массой необычных и даже неправдоподобных свойств

Ученые, изучавшие книгу, обнаружили, что часть букв встречается только в начале слов, другие — только в конце, а третьи — исключительно в середине. Нет ни одного европейского языка, в котором буквы располагались бы подобным образом. Некоторые особенности придавали тексту сходство с китайским текстом, записанным латинскими буквами, другие — делали его похожим на язык ацтеков.

Вилфрид Войнич Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

При этом многочисленные иллюстрации выдавали европейское происхождение книги. Специалисты считают, что их стиль характерен для юга Германии или севера Италии. На большинстве из них изображены растения (иногда — явно вымышленные) и астрономические символы. Кроме того, в книге много рисунков с обнаженными людьми, преимущественно женщинами. У некоторых из них короны, другие купаются в бассейнах или ваннах, соединенных замысловатой сетью труб, третьи держат в руках странные предметы. Одна из женщин ведет за руку обнаженного мужчину.

Высказывались разные догадки, что все это значит. Помимо Бэкона, возможным автором книги называли английского оккультиста Джона Ди, который был придворным астрономом королевы Елизаветы I. Некоторые специалисты не исключали, что манускрипт подделал сам Войнич — он был антикваром, а на подобных диковинах можно неплохо заработать. Когда подлинность книги подтвердил радиоуглеродный анализ, скептики предположили, что она была средневековой мистификацией. Ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию пока не удалось никому.

Австралийские ученые считают манускрипт Войнича трактатом о сексологии и гинекологии

Австралийские исследователи Киган Брюэр и Мишель Льюис изложили свое толкование манускрипта Войнича в научном журнале Social History of Medicine. Они обратили внимание, что в одной из глав книги особенно много иллюстраций, на которых изображены не астрономические символы и травы, а обнаженные женщины. Как правило, персонажи этих рисунков держат возле половых органов некие предметы, часто фаллической формы.

В прошлом некоторые специалисты предполагали, что манускрипт посвящен травам или, возможно, астрономии. Но в этом случае, по мнению Брюэра и Льюис, в нем вряд ли появилась бы отдельная глава, проиллюстрированная, главным образом, рисунками с обнаженными женщинами, держащими некие предметы возле половых органов.

Брюэр и Льюис заподозрили, что манускрипт Войнича — или по крайней мере этот его фрагмент — был трактатом о гинекологии или сексологии. Чтобы проверить свою догадку, они решили сопоставить его с трудами других медиков той эпохи — в частности, с книгами баварского врача XV века Иоганна Хартлиба. Автор манускрипта Войнича, вероятнее всего, жил примерно в тех же местах и в те же времена, что и он.

Хартлиб много писал о растениях, астрономии и женском здоровье. Одна из его сохранившихся работ называлась «Книга всех запретных искусств, суеверий и волшебства» и содержала рецепт снадобья, которое, как он утверждал, используют ведьмы для полетов

В ведьминских рецептах Хартлиб не видел ничего предосудительного, но были и другие темы, на которые он писать либо просто отказывался, либо предлагал использовать «секретные буквы», чтобы оградить от «пагубной» информации женщин, детей и простолюдинов.

В список запретных тем, по его мнению, входили лекарственные растения, обладающие контрацептивными свойствами или приводящие к абортам, способы достижения сексуального удовольствия для женщин, правильные позы для зачатия, сообщения о женщинах, которые родили животных, и рецепты еды, влияющей на сексуальное возбуждение.

Хартлиб опасался, что его сочинения подобного рода поспособствуют внебрачному сексу, вызовут аборт или бесплодие. Расплачиваться за это, как он считал, ему пришлось бы на том свете.

Эта теория позволяет объяснить самую замысловатую иллюстрацию в манускрипте

Хартлиб и другие авторы того времени предлагали цензурировать или шифровать «опасные» рецепты. Брюэр и Льюис нашли и расшифровали несколько подобных записей — в одной из них, например, содержался рецепт средневекового средства для абортов. Разобраться в шифре, использованном в манускрипте Войнича, они не сумели, но считают, что его автор использовал шифр по той же причине.

Брюэр и Льюис считают, что с этой точки зрения легко объяснить смысл самой крупной и замысловатой иллюстрации в манускрипте. На ней изображены девять округлых объектов, соединенных между собой. В прошлом их принимали, среди прочего, за острова с вулканом, но австралийские исследователи считают иначе. Они полагают, что это схематичное изображение средневековых представлений о женской репродуктивной системе.

Средневековые медики считали, что матка состоит из семи камер, а у вагины два отверстия — внутреннее и наружное. Всего девять, как и кругов на иллюстрации. Пять труб, связанных с окружностями, которые, по мнению Брюэра и Льюис, соответствует вагине, — это пять кровеносных сосудов, которые, как учил персидский врачеватель Абу Бакр Мухаммад ар-Рази, имеются в вагинах девственниц.

Отростки у верхней и нижней окружности на правой части иллюстрации — это рога, которые, по мнению средневековых медиков, имелись у матки. А маленькие замки и крепостные стены, которые можно разглядеть на странице, связаны с игрой слов: немецкое слово schloss может означать одновременно и замок, и женские гениталии.

Так ли это на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в шифре, который использовал автор манускрипта Войнича. Пока этого не сделано, подобное толкование, как считают Брюэр и Льюис, как минимум имеет право на жизнь.