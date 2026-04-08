16:40, 8 апреля 2026

Полиция нашла украденный сто лет назад ценный манускрипт благодаря онлайн-объявлению

Антонина Черташ
Фото: Jon Nazca / Reuters

В Испании полиция обнаружила ценный манускрипт XVII века, который был украден из Валенсии более ста лет назад. Об этом сообщает Euro Weekly News.

Сотрудники группы по охране культурного наследия Национальной полиции проводили мониторинг интернет-площадок с онлайн-объявлениями о продаже антиквариата, когда нашли лот с редкой рукописью. Продавец выставил цену 71,9 тысячи евро (примерно 6,8 миллиона рублей). Полиция инициировала проверку и установила, что это манускрипт, который исчез из Колледжа высокого шелкового искусства в Валенсии еще в период между 1907-м и 1909-м годами. Продавец, не знавший о криминальном прошлом книги, рассказал, что его отец приобрел манускрипт в 1970-х годах и даже сделал его фото в 1992-м.

Рукопись, переплетенная в зеленый бархат с бронзовыми накладками и написанная на зеленом веллуме, оказалась копией уставов, подписанных в 1479 году королем Фердинандом Католиком. Этот документ наделял мастеров привилегиями и социальным признанием. Благодаря онлайн-объявлению стало возможно отслеживать раритет. Он останется у нынешнего владельца, но будет внесен в официальный реестр наследия Валенсии, а его хранитель обязан соблюдать строгие стандарты консервации.

Ранее сообщалось, что так называемый манускрипт Войнича, который не могли разгадать десятки лет, оказался шифром. В работе, опубликованной в научном журнале Cryptologia, излагается метод шифрования, подобным которому мог пользоваться автор таинственной рукописи.

