Очень редкий военный указ русского императора продан на европейском аукционе. Документ похитили из архива в Москве

Украденный в РФ указ Петра II продали за 3120 евро на французском аукционе

Во Франции на аукционе продали «очень редкий военный указ» русского императора Петра II. За неделю до этого Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА) публично сообщил о краже документа, который неизвестные заменили муляжом. Однако эксперты допускают, что на самом деле документ мог быть украден «и десять, и двадцать лет назад».

Речь идет об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова» от 9 сентября 1727 года. Изначальная цена указа на торгах начиналась от одной-двух тысяч евро. В итоге документ был продан за 3120 евро. Как было сказано в карточке лота, этот документ «очень редкий», ведь Петр II умер в возрасте 14 лет.

Историк, регулярно посещающий РГВИА и пожелавший остаться анонимным, рассказал, что теоретически документ можно было легко украсть. Вход в учреждение осуществляется по паспорту, но система постоянных пропусков отсутствует. Документы хранятся в делах-папках «иногда по тысяче листов», листы при этом пронумерованы карандашом.

В читальный зал нельзя брать сумки, но отдельную бумагу из дела теоретически можно легко забрать, сложив в папку, тетрадь или чехол от ноутбука, которые разрешается проносить с собой. Когда же дело сдается, никто его содержание при посетителе не проверяет, поскольку контролировать каждое такое дело кажется просто невозможным анонимный историк

Указ свидетельствует о громком событии эпохи дворцовых переворотов

Проданная на аукционе рукопись, по оценкам экспертов, «имеет большую историческую и культурную ценность». Это важное свидетельство громкого события эпохи дворцовых переворотов XVIII века — свержения Александра Меншикова, который после смерти императрицы Екатерины I в мае 1727 года фактически правил государством от лица нового монарха, 11-летнего Петра II.

Указ состоит из одного листа ин-кварто (24 на 30 сантиметров).

Нашей Военной коллегии. Указали мы санкт-петербургскому коменданту Фаменцыну от комендантства отказать, а комендантское дело отправлять до указу нашего князю Григорью Урусову. Дан в нашем Верховном тайном совете сентября 9-го 1727 г. Петр текст указа

Тогда во власти назрело недовольство всесилием Меншикова, и придворная верхушка настроила против него юного императора. 9 сентября 1727 года Верховный тайный совет собрался в присутствии Петра II и лишил Меншикова званий и наград, приговорив к ссылке.

Поскольку опальный Меншиков покровительствовал генерал-майору Егору Фаминцыну, обер-коменданту Петербурга, его уволили на том же заседании. Как известно, Фаминцын распоряжался Петропавловской крепостью и гарнизоном, ему подчинялись также коменданты крепостей Кронштадт и Шлиссельбург.

Документ мог быть украден из архива задолго до аукциона

Искусствовед, журналист издания The Art Newspaper Russia Софья Багдасарова допустила, что документ мог быть украден «и десять, и двадцать лет назад». Она также назвала этот указ редкой рукописью.

«И указ вполне мог быть впервые продан еще тогда — причем покупатель в то время мог и не знать о его незаконном происхождении», — предположила Багдасарова.

Историк коллекционирования Михаил Каменский заявил, что крупные аукционы обычно проверяют лоты. А проверкой на предмет хищений и вовсе должны заниматься целые отделы. Французский аукционный дом Aguttes, который продал вышеупомянутый указ, эксперт назвал «крепким середнячком».

Каменский заявил, что Россия еще может оспорить продажу своего исторического наследия. Однако для этого власти и РГВИА должны действовать очень быстро.