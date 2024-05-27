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20:40, 27 мая 2024Силовые структуры

Российский подросток пойдет под суд за использование чужой банковской карты

В Карелии осудят подростка, воспользовавшегося найденной банковской картой

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Карелии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, который воспользовался найденной на улице банковской картой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Несовершеннолетний проходит обвиняемым по статье 158 УК РФ («Кража»). На предварительном следствии он признал свою вину и возместил ущерб. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в октябре 2023 года подросток в Сортавале нашел на улице банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Он решил не искать ее владельца и не сообщать о находке в полицию. Вместо этого обвиняемый пошел по магазинам города, где начал скупать товары, оплачивая их чужой картой. В результате он потратил более 11 тысяч рублей.

Ранее в Москве 14-летний подросток украл у матери 2,5 миллиона рублей и проиграл их в телефонной игре Brawl Stars.

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