Мужчина пожаловался на поломку новой машины и «навсегда утратил достоинство»

Пользователь Reddit с ником Vie75 рассказал, как оконфузился после покупки нового автомобиля. Он рассказал, что проблема возникла из-за маленького переключателя на задней левой пассажирской двери с надписью «Блокировка от детей».

«Из чистого любопытства я переключил его. Ничего не произошло, поэтому я совершенно забыл об этом через пять секунд. Прошло несколько дней. Я ехал на машине с друзьями. Прибыв в конечную точку, я припарковался, а пассажиры начали выходить. Все, кроме того, что сидел на заднем левом сиденье», — рассказал автор.

Друг потянул за ручку, толкнул дверь, однако она не открылась. Приятели автора начали подкалывать его тем, что он умудрился сломать совершенно новую машину. Мужчина пришел в отчаяние, предположив, что его надули, подсунув бракованный автомобиль. Поэтому на следующее утро он отправился в салон и с раздражением пожаловался на неполадку.

«Они позвали механика, который открыл проблемную дверь снаружи, поковырялся в ней буквально три секунды, посмотрел на меня с понимающей, вежливой улыбкой и сказал: "Сэр... похоже, кто-то случайно включил блокировку от детей". Время остановилось. В автосалоне воцарилась мертвая тишина. Мой мозг полностью отключился, когда перед глазами промелькнуло воспоминание о том, как я несколько дней назад щелкнул этим переключателем», — посетовал мужчина.

Теперь его друзья постоянно припоминают ему эту историю, чтобы посмеяться над ним. Автор же признает, что, хотя машина и в отличном состоянии, но его достоинство в тот день было «навсегда утрачено».

