Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:48, 6 февраля 2026Экономика

Вилла Алсу подешевела на 100 миллионов рублей

Вилла певицы Алсу в Севастополе подешевела на 100 миллионов рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вилла певицы Алсу в Севастополе, продать которую не могут на протяжении нескольких лет, подешевела на 100 миллионов рублей. Об этом стало известно KP.RU.

Речь идет о резиденции премиум-класса площадью 3200 квадратных метров у пляжа в поселке Орловка, расположенной на участке размером 1,58 гектара на берегу Черного моря. На вилле обустроены банный комплекс, два бассейна, 14 спален, несколько залов, включая музыкальный зал с роялем, тренажерный, бильярдный и пространство для вечеринок, а также домашний кинотеатр, винный погреб, сад на крыше и террасы с видом на море. Помимо этого, на участке есть теннисные корты, конюшня и манеж. Для охраны и другого обслуживающего персонала предусмотрены отдельные постройки.

Объект выставлен на продажу с 2021 года. Риелторы утверждают, что вилла принадлежит отцу Алсу нефтяному магнату Ралифу Сафину. В начале 2024 года, когда часть земельного участка была в аренде, собственник просил за недвижимость 800 миллионов рублей, однако осенью 2025-го весь комплекс оценили уже в миллиард рублей, поскольку вся земля стала собственностью хозяина резиденции. Между тем в 2026 году лот значительно потерял в цене — стоимость снизилась до 900 миллионов рублей у одних агентств, занимающихся продажей объекта, и до 800 миллионов — у других.

Материалы по теме:
Долина рассказала о нехватке денег на покупку новой квартиры
Долина рассказала о нехватке денег на покупку новой квартиры
2 февраля 2026
Стало известно о зарубежной недвижимости Егора Крида
Стало известно о зарубежной недвижимости Егора Крида
15 января 2026

По словам руководителя агентства недвижимости Татьяны Ангеловой, подобные эксклюзивные объекты могут продаваться годами и десятилетиями. «При желании процесс можно и ускорить, но практика показывает, что состоятельные люди, если нет каких-то серьезных проблем, не проявляют особой заинтересованности в продаже квадратных метров. Тем более что инвестиционная привлекательность недвижимости у моря — Крым, Сочи — будет только расти. Земли на морском побережье — ограниченное количество», — объяснила она. Ангелова добавила, что колебания в цене на 100-200 миллионов являются нормальным явлением для подобного рода сделок.

Ранее стало известно о недвижимости актера Дмитрия Нагиева в России и ОАЭ на сотни миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Ходченкова стала жертвой разборок с ТСЖ

    Сделку по продаже иностранных активов «Лукойла» поставили под сомнение

    Важнейший покупатель российской нефти резко снизил ее закупки

    Samsung ухудшит смартфоны и поднимет цены

    В Германии призвали к независимости от США

    Стало известно о посещении Леонтьевым московской квартиры

    В Европе сравнили свое ядерное оружие с российским и сделали неутешительный вывод

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok