Вилла Алсу подешевела на 100 миллионов рублей

Вилла певицы Алсу в Севастополе подешевела на 100 миллионов рублей

Вилла певицы Алсу в Севастополе, продать которую не могут на протяжении нескольких лет, подешевела на 100 миллионов рублей. Об этом стало известно KP.RU.

Речь идет о резиденции премиум-класса площадью 3200 квадратных метров у пляжа в поселке Орловка, расположенной на участке размером 1,58 гектара на берегу Черного моря. На вилле обустроены банный комплекс, два бассейна, 14 спален, несколько залов, включая музыкальный зал с роялем, тренажерный, бильярдный и пространство для вечеринок, а также домашний кинотеатр, винный погреб, сад на крыше и террасы с видом на море. Помимо этого, на участке есть теннисные корты, конюшня и манеж. Для охраны и другого обслуживающего персонала предусмотрены отдельные постройки.

Объект выставлен на продажу с 2021 года. Риелторы утверждают, что вилла принадлежит отцу Алсу нефтяному магнату Ралифу Сафину. В начале 2024 года, когда часть земельного участка была в аренде, собственник просил за недвижимость 800 миллионов рублей, однако осенью 2025-го весь комплекс оценили уже в миллиард рублей, поскольку вся земля стала собственностью хозяина резиденции. Между тем в 2026 году лот значительно потерял в цене — стоимость снизилась до 900 миллионов рублей у одних агентств, занимающихся продажей объекта, и до 800 миллионов — у других.

По словам руководителя агентства недвижимости Татьяны Ангеловой, подобные эксклюзивные объекты могут продаваться годами и десятилетиями. «При желании процесс можно и ускорить, но практика показывает, что состоятельные люди, если нет каких-то серьезных проблем, не проявляют особой заинтересованности в продаже квадратных метров. Тем более что инвестиционная привлекательность недвижимости у моря — Крым, Сочи — будет только расти. Земли на морском побережье — ограниченное количество», — объяснила она. Ангелова добавила, что колебания в цене на 100-200 миллионов являются нормальным явлением для подобного рода сделок.

