Стало известно о недвижимости Нагиева в РФ и ОАЭ на сотни миллионов рублей

«Звездач»: Нагиев владеет жильем в РФ и ОАЭ на сотни миллионов рублей

Актер Дмитрий Нагиев владеет недвижимостью в РФ и ОАЭ на сотни миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

По информации источника, артист переехал в Москву в 2000-х годах из Петербурга и поселился в двухкомнатной квартире, расположенной в сталинской высотке на Котельнической набережной. Ее площадь — 65,3 квадратных метра. При этом весной 2024 года на одном из сервисов объявлений срочно продавался объект ровно той же площади и на том же этаже за 86 миллионов рублей.

В Подмосковье в собственности Нагиева находится двухэтажный дом метражом 265 «квадратов» в коттеджном поселке «Княжье Озеро» в Истринском районе. Особняк возвели по типовому проекту «Шампань». В нем обустроены гостиная, две спальни, столовая с кухней, несколько санузлов, застекленная терраса, постирочная, а также еще две комнаты. На старте продаж стоимость домов в поселке составляла около 30 миллионов рублей, однако сейчас приобрести подобные объекты в зависимости от ремонта и участка за 70-100 миллионов рублей.

Последним приобретением актера стали трехкомнатные апартаменты в Дубае в пятизвездочном отеле на первой береговой линии, находящемся на искусственном острове Пальма Джумейра. Из окон недвижимости открывается вид на Персидский залив. Другая особенность объекта — дизайнерский интерьер с обилием золота. По данным канала, ежегодный сервисный сбор за жилье составляет примерно пять миллионов рублей. В СМИ предполагают, что приобрести имущество Нагиеву помогло агентство недвижимости, в рекламе которого он незадолго до этого снялся.

Ранее певица Лариса Долина рассказала, что после скандала из-за квартиры в Хамовниках и переезда из нее она вынуждена снимать жилье, поскольку денег на новое у нее нет.