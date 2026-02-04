Раскрыты подробности о зарубежной квартире Долиной

Долина в 2010 году купила квартиру на берегу Рижского залива в Юрмале в ипотеку

Российская певица Лариса Долина купила квартиру на берегу Рижского залива в курортном городе Юрмале в Латвии в ипотеку. Подробности о зарубежной недвижимости исполнительницы раскрыло РИА Новости после изучения документов.

Уточняется, что площадь квартиры достигает 123,9 квадратных метра, она расположена всего в нескольких метрах от залива. Долина оформила собственность в 2010 году, сейчас ее стоимость оценивают в 27,4 миллиона рублей.

В 2024 году активы российской артистки в Латвии заморозили из-за того, что она оказалась в санкционном списке Евросоюза.

Ранее стало известно, что мошенники пытались завладеть недвижимостью Ларисы Долиной за границей. Неизвестные активно интересовались имуществом певицы в Латвии и возможностью его покупки.