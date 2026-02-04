Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:24, 4 февраля 2026Экономика

Раскрыты подробности о зарубежной квартире Долиной

Долина в 2010 году купила квартиру на берегу Рижского залива в Юрмале в ипотеку
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российская певица Лариса Долина купила квартиру на берегу Рижского залива в курортном городе Юрмале в Латвии в ипотеку. Подробности о зарубежной недвижимости исполнительницы раскрыло РИА Новости после изучения документов.

Уточняется, что площадь квартиры достигает 123,9 квадратных метра, она расположена всего в нескольких метрах от залива. Долина оформила собственность в 2010 году, сейчас ее стоимость оценивают в 27,4 миллиона рублей.

В 2024 году активы российской артистки в Латвии заморозили из-за того, что она оказалась в санкционном списке Евросоюза.

Ранее стало известно, что мошенники пытались завладеть недвижимостью Ларисы Долиной за границей. Неизвестные активно интересовались имуществом певицы в Латвии и возможностью его покупки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Избежавший смертной казни сын Каддафи был застрелен в Ливии. До этого он пережил ряд покушений. Кого подозревают в убийстве?

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    На Украине проблему с американскими Patriot описали словами «их просто не существует»

    Ситибанк перестанет проводить платежи в долларах

    Известная украинская актриса пристыдила звезд за показ роскошной жизни во время СВО

    Названы последствия убийства сына Каддафи для Ливии

    Названы главные ошибки россиян при оплате ЖКХ

    Названы способы сохранить автомобиль в хорошем состоянии при любом пробеге

    Российские танки уничтожили опорные пункты ВСУ и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok