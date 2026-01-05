Реклама

Экономика
11:49, 5 января 2026Экономика

Европе спрогнозировали рост госдолга на фоне увеличения военных расходов

РИА Новости: Госдолг Евросоюза и еврозоны продолжит увеличиваться в 2026 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Госдолг Евросоюза и еврозоны продолжит увеличиваться в 2026 году на фоне наращивания военных расходов и дефицита бюджета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз Российской академии наук (РАН).

В 2026 году госдолг в среднем по ЕС вырастет до 83,8 процента ВВП, а в еврозоне показатель достигнет отметки в 89,8 процента, ожидают аналитики. Средневзвешенный бюджетный дефицит, согласно оценке Еврокомиссии (ЕК), составит 3,4 и 3,3 процента соответственно.

Эта проблема станет одной из актуальных для региона в этом году, отмечают эксперты. Наиболее сложная ситуация будет прослеживаться в Бельгии и Франции, где госдолг превысил отметку в 100 процентов ВВП. «Бюджетной оздоровление» может дорого обойтись властям этих стран. Стабилизация государственной задолженности в одной только Франции потребует от местного правительства не менее 100 миллиардов евро бюджетной экономии в ближайшие несколько лет, констатировали в РАН.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о намерении властей Германии, считающейся ведущей экономикой еврозоны, увеличить госдолг до рекордных 512 миллиардов долларов в 2026 году. Причиной такого шага аналитики назвали необходимость финансировать восстановление местной инфраструктуры и проведение модернизации вооруженных сил.

