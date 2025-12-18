Реклама

Экономика
14:00, 18 декабря 2025Экономика

Ведущая экономика Европы запланировала увеличить госдолг

Bloomberg: В 2026 году Германия увеличит госдолг до $601 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Bernd von Jutrczenka / picture alliance via Getty Images

В 2026 году Германия запланировала на пятую часть увеличить госдолг. О желании ведущей экономики Европы нарастить заимствования сообщает Bloomberg.

В следующем году ФРГ планирует увеличить федеральный долг до рекордных 512 миллиардов евро (601 миллиард долларов). Причиной такого шага называют необходимость финансировать восстановление разрушающейся инфраструктуры и модернизацию вооруженных сил. Всего власти планируют продать на рынках капитала облигации на сумму около 318 миллиардов евро через аукционы и на сумму 176 миллиардов евро через денежный рынок. Также будут выпущены «зеленые» облигации на сумму от 16 до 19 миллиардов евро.

Правительство канцлера Фридриха Мерца пытается оживить крупнейшую экономику Европы, которая испытывает трудности с восстановлением после пандемии. Его правительство пообещало в течение следующего десятилетия направить 500 миллиардов евро из инфраструктурного фонда на развитие страны. Правительство Германии может позволить себе увеличить объем заимствований, поскольку доля государственного долга в валовом внутреннем продукте (ВВП) составляет менее 100 процентов, что является самым низким показателем среди стран «Большой семерки».

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) призвали Бельгию сократить долговую нагрузку и стабилизировать финансы. Страна, в которой хранится большая часть замороженных активов РФ, должна принять меры для стабилизации государственных финансов, иначе ей придется пойти на более радикальные шаги. Последний финансовый план Бельгии «недостаточен для того, чтобы остановить рост дефицита и долга», заявили в МВФ. К 2030 году доля долга в валовом внутреннем продукте достигнет почти 119 процентов.

