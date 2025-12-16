Реклама

Европейскую страну с замороженными активами РФ призвали сократить долговую нагрузку

МВФ призвал Бельгию сократить долговую нагрузку и стабилизировать финансы
Вячеслав Агапов

Фото: Yves Herman / Reuters

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) призвали Бельгию сократить долговую нагрузку и стабилизировать финансы. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению аналитиков, страна, в которой хранится большая часть замороженных активов РФ, должна принять меры для стабилизации государственных финансов, иначе ей придется пойти на более радикальные шаги. Последний финансовый план Бельгии «недостаточен для того, чтобы остановить рост дефицита и долга», заявили в МВФ.

Сейчас дефицит бюджета заметно превышает установленный Европейским союзом потолок в три процента от объема производства. К 2030 году доля долга в валовом внутреннем продукте достигнет почти 119 процентов. МВФ призвал к «дополнительным мерам по корректировке» для стабилизации заимствований Бельгии, отметив, что благосклонность инвесторов не может считаться чем-то само собой разумеющимся.

«Реакция рынка на ухудшение финансового положения пока сдержанная. Международный опыт показывает, что доверие может резко упасть, что приведет к стремительному ухудшению динамики долговых обязательств», — заявили в МВФ.

Глава бельгийского депозитария Валери Урбен предупредила, что план Еврокомиссии (ЕК) по экспроприации российских активов нереалистичен и может привести к банкротству Euroclear. Попытки ЕК использовать заблокированные российские активы для финансирования репарационного кредита несут риски для Бельгии и для глобальной финансовой стабильности. Однажды заблокированные активы придется вернуть, поэтому действия по их конфискации несут реальные риски ответных мер со стороны России. Бельгия станет прямой мишенью для экономических ответных мер.

