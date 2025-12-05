Реклама

14:00, 5 декабря 2025

В экспроприации российских активов увидели угрозы банкротства

Урбен: План ЕК по экспроприации активов РФ грозит банкротством Euroclear
Вячеслав Агапов

Фото: Paul Morigi / Getty Images for Semafor

План Еврокомиссии (ЕК) по экспроприации российских активов нереалистичен и может привести к банкротству Euroclear. Такие угрозы для бельгийского депозитария увидела его глава Валери Урбен, ее слова приводит местный телеканал RTBF.

По словам генерального директора Euroclear, попытки ЕК использовать заблокированные российские активы для финансирования репарационного кредита несут риски для Бельгии. Этот план нереалистичен, и, если он будет утвержден на саммите ЕС 18-19 декабря, депозитарий готов оспорить его в суде.

По оценкам Euroclear, план сопряжен с рисками не только для Бельгии, но и для глобальной финансовой стабильности. Однажды заблокированные активы придется вернуть, поэтому действия по их конфискации несут реальные риски ответных мер со стороны России. Бельгия станет прямой мишенью для экономических ответных мер.

«Замороженные российские активы составляют от десяти до пятнадцати процентов внутреннего продукта Бельгии. Любой вопрос доверия к рыночной инфраструктуре, которой мы являемся, может абсолютно дестабилизировать финансовое состояние наших стран, в том числе и на глобальном уровне», — пояснила Урбен.

В начале декабря ЕК анонсировала план предоставления Киеву репарационного кредита в размере 165 миллиардов евро с использованием замороженных активов РФ. Большая часть этой суммы (140 миллиардов евро) хранится в Euroclear и еще 25 миллиардов евро — на частных банковских счетах на территории всего ЕС. Бельгия не одобрила инициативу, но глава ЕК дала понять, что решение может быть принято и без ее участия.

