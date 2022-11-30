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12:31, 30 ноября 2022Забота о себе

Эндокринолог рассказала об опасной «женской» болезни у мужчин

Эндокринолог Павлова рассказала, что у 65 процентов мужчин может развиться гинекомастия

Фото: Shutterstock

У 65 процентов мужчин может развиться гинекомастия, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Она рассказала в своем Telegram-канале, кому именно угрожает эта опасная «женская» болезнь.

Павлова предупредила, что гинекомастия встречается все чаще и чаще. Особенно велик риск ее развития у мужчин с лишним весом. И чем старше и тяжелее мужчина, тем выше риск увеличения грудных желез. При этом у 30 процентов мужчин развивается разрастание железистой ткани. Это явление врачи называют истиной гинекомастией.

Если бы увеличение грудных желез возникло из-за разрастания жировой ткани — это была бы ложная гинекомастия. Бывает еще и смешанный вариант заболевания при росте жировой и железистой тканей одновременно

Зухра Павловаэндокринолог

При гинекомастии у мужчин может меняться настроение, снижаться либидо, меняться тембр голоса, ощущаться зуд и тяжесть в области груди.

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Павлова добавила, что гинекомастия может появиться у младенцев и подростков из-за гормональной перестройки. Чаще всего она проходит со временем и не требует лечения. Тем не менее эндокринолог все же рекомендовала наблюдаться у врача при увеличении грудных желез у мальчиков.

до 65процентов

мужчин сталкиваются с кинекомастией

По словам Павловой, главная опасность болезни состоит в том, что она может повлечь развитие рака грудной железы. Если у близких родственниц заболевшего мужчины был рак молочной железы, то риск развития злокачественной опухоли увеличивается и у него.

«Так как многие (иногда и медики) и не подозревают, что рак грудной железы бывает у мужчин, то никто их не обследует, и такие пациенты зачастую обращаются в больницу слишком поздно», — подвела итог Павлова.

Ранее Зухра Павлова назвала способ быстрее похудеть. Она посоветовала сбрасывать лишний вес при помощи ходьбы.

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Вера Владзиевская
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