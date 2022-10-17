Врач назвала способ быстрее похудеть

Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала быстрее похудеть при помощи ходьбы

Ходьба — это самый естественный вид спорта, при котором задействуется до 90 процентов мышц, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В своем Telegram-канале она назвала способ, помогающий быстрее похудеть с помощью правильной ходьбы.

Максимальную пользу, по ее словам, приносит быстрая ходьба. Спортсмены ходят со скоростью до 15 километров в час, но для обычных людей достаточной является скорость в пять километров в час. При отсутствии подготовки следует начинать с прогулочного шага и двигаться не быстрее двух-трех километров в час.

Павлова посоветовала для усиления эффекта увеличивать длину шага, с усилием разгибать руки, напрягать мышцы ног. При ходьбе, по ее словам, нет опасных нагрузок на сердце, это посильное занятие для каждого. «Мы все ходим практически с рождения, и этот вид деятельности не может нанести нам никакого урона. Разумеется, если у нас удобная обувь, и в процессе мы пьем воду. А у кого варикоз, обязательно нужно носить компрессионные чулки. В них шагается легче, и ноги не отекают». — добавила она.

С непривычки может возникнуть боль в мышцах, но она быстро проходит, а многим даже приносит удовольствие, заметила Павлова. К тому же, по ее словам, ходьба — это не только отличный способ борьбы с лишним весом, но и хорошая реабилитация после болезни. Не просто так многие врачи советуют пациентам «расхаживаться».

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