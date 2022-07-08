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Джаред Лето начал встречаться с русской моделью

Новой возлюбленной Джареда Лето стала русская модель

Фото: Global Look Press

Новой возлюбленной 50-летнего солиста группы Thirty Seconds to Mars и актера Джареда Лето стала 25-летняя русская модель Дарья Корчина. Об этом сообщает DailyMail.

Пара попала в объективы фотокамер во время совместного отдыха в итальянском Портофино. Сначала актер и модель вместе с друзьями гуляли по улице, а после отправились на ужин в ресторан, где возлюбленная артиста прилегла у него на плече.

К 25 годам Дарья Корчина уже несколько раз снималась для Vogue, а также принимала участие в неделях моды, появляясь на показах в нарядах Chanel и Dolce & Gabbana.

Джаред Лето старается не афишировать свою личную жизнь, однако известно, что с 2015 года он состоял в отношениях с другой русской моделью Валерией Кауфман. В начале этого года появились слухи о расставании пары.

В конце марта этого года стало известно о намерении американского актера Джареда Лето сыграть роль бойца ММА Макгрегора в фильме о UFC.

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Анастасия Астахова
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